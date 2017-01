Sassuolo-Cesena 1-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 4' Pellegrini (S), 81' Ciano (C, rig.), 84' Laribi (C)



Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Adjapong, Acerbi, Antei, Dell'Orco; Pellegrini (83' Mazzitelli), Sensi, Duncan; Politano (75' Ricci), Iemmello (67' Defrel), Ragusa. All. Di Francesco.



Cesena (3-5-2): Agazzi; Perticone, Rigione, Ligi; Balzano, Vitale (57' Garritano), Cinelli (73' Schiavone), Laribi, Renzetti; Rodriguez (57' Cocco), Ciano. All. Camplone



Arbitro: Rocchi



Ammoniti: 27' Ligi (C), 34' Balzano (C), 45' Dell'Orco (S), 57' Antei (S), 90' Perticone (C), 94' Cocco (C)