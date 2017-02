Sassuolo-Chievo 1-3



Marcatori: 24' Matri (S), 39' Inglese (C), 56' Inglese (C), 66' Inglese (C)



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Gazzola, Letschert, Acerbi, Peluso; Pellegrini (71' Ragusa), Aquilani, Duncan; Berardi (77' Iemmello), Matri (55' Antei), Politano. All. Di Francesco.



Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Spolli, Dainelli, Gobbi (46' Meggiorini); Izco, Radovanovic, Hetemaj; Castro, Birsa (72' De Guzman); Inglese (83' Gakpe). All. Maran



Arbitro: Pairetto



Ammoniti: 35' Dainelli (C), 45' Gobbi (C), 90' Gakpe (C)



Espulso: 3' Letschert (S).