Cristian Dell'Orco ha parlato della sua stagione al Sassuolo: ''Mi sono sempre impegnato per ritagliarmi i miei spazi e ultimamente ci sono riuscito e spero di continuare così. Ho giocato contro squadre complicate ma in Serie A non ci sono squadre semplici. Non puoi non avere motivazioni a giocare a questi livelli. Attraverso allenamenti e partite spero di aver dimostrato qualcosa e di continuare avere spazio. Più giochi e più prendi sicurezza e consapevolezza. In queste partite sto capendo cosa vuol dire giocare a questi livelli. Da qui alla fine cercherò di fare il meglio possibile, spero di fare parte di questa squadra anche la prossima stagione. E' una decisione del club e del mister. La Nazionale? Non ci penso perché ora devo fare bene col mio club. Poi se dovesse arrivare una chiamata sarà tanto di guadagnato''.