Cristian Dell'Orco ha parlato della partita persa dal Sassuolo contro la Roma e del suo futuro: ''Peccato per come è andata la partita, eravamo partiti bene poi il 2-1 all’ultimo minuto del primo tempo ci ha un po’ tagliato le gambe. Nella ripresa abbiamo iniziato bene e poi siamo calati. Dobbiamo essere più bravi nelle prossime gare. Le cause di una stagione deludente? Parecchi infortuni e poi l’Europa League, giocare ogni tre giorni per una squadra che non c’è abituata toglie parecchie energie. Il posto da titolare? Sceglie il mister, ma è ovvio che spero di giocare il più possibile da qui a fine campionato''.