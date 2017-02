Eusebio Di Francesco, allenatore del Sassuolo, parla ai microfoni di Radio Rai dopo la vittoria sul campo del Genoa: "Contentissimo per la prestazione della squadra, abbiamo ritrovato giocatori che sono stati out per tanto tempo. Grazie a loro riusciamo ad esprimere un calcio piacevole anche se oggi il campo non era in perfette condizioni. Quest’anno abbiamo vinto solo una volta 1-0, siamo felici. Sempre qui a Marassi vincevano 2-0 con la Samp e poi abbiamo perso 4-2 invece oggi la squadra è stata matura ed ha retto veramente bene. Nel primo tempo meritavamo il doppio vantaggio, c'era rigore su Berardi. Vorrei la mia squadra giocasse sempre così".