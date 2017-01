Queste le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Sassuolo, alla vigilia della sfida con il Torino: "Aquilani in campo? Se non si dovessere verificare problemi dell’ultima ora sarà in campo dall’inizio, è un giocatore che ho voluto per la sua esperienza e per quelloche gli infortuni ci hanno tolto a centrocampo. Non ha giocato coo continuità e si deve adattare ai miei allenamenti, ma è arrivato anche due giorni prima degli altri per prepararsi al meglio. Ragusa ha già fatto la mezzala col Rapid Vienna, per caratteristiche e per qualità fisiche lo può fare, è adattato ma può farlo al meglio. Oltre alle assenze, a centrocampo avremo due squalificati. Davanti tornano Politano e Berardi, anche se non sono al massimo ancora. Dietro Antei non si è allenato per quattro giorni, valuteremo oggi, rientra Letschert che potrebbe giocare dal primo minuto.