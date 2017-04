L'allenatore del Sassuolo, Eusebio Di Francesco, ha parlato a Sky Sport dopo il 2-2 col Napoli: "Stiamo facendo delle ottime prestazioni ultimamente senza raccogliere, mentre oggi abbiamo fatto bene e raccolto anche il risultato. Non c'è rammarico per la vittoria sfumata, ci può stare il pareggio per come è andata la gara, nel finale è venuta fuori la loro qualità maggiore. Forse siamo stati un po' ingenui sulla rete del pareggio. Nella nostra formazione c'erano giocatori che giocavano in Primavera o in Serie B, quindi certi errori possono starci, servono ad imparare. Ho parlato con Cannavaro sull'episodio finale, mi ha assicurato di aver colpito il pallone con la testa".



SU BERARDI E FUTURO - "Berardi per me è un giocatore straordinario, già pronto ad andare in una grande squadra ma ha scelto di continuare il percorso con noi come ho fatto io. Deve solo convincersi delle sue qualità. Futuro? È una questione di motivazioni, prima di scegliere devo capire se restare in questo ambiente straordinario. Qualsiasi sarà la mia scelta la farò su questi criteri, voglio riflettere ancora su questa scelta. È ancora possibile che io resti al Sassuolo. La scelta non dipende dal mercato, sul contratto di nessun allenatore viene scritto prendo questo o quello. Si tratta solo di motivazioni, a me piace lavorare anche con i giovani. Il nostro patron a volte parla di Europa League o di Champions, ma bisogna anche guardare la rosa".