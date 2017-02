Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Sassuolo, Eusebio Di Francesco, ha anticipato così la sfida che vedrà i neroverdi affrontare il Genoa: "E' un'ottima squadra. Noi in questa settimana abbiamo lavorato bene, come non succedeva da tempo. Domani voglio una squadra spregiudicata, con la voglia di far male che è mancata con la Juventus".

DEFREL E DUNCAN - "Defrel non ci sarà per un problemino al ginocchio che si trascina da tempo e che abbiamo deciso di far curare. Duncan? Ha una muscolatura diversa da Politano e Berardi, ci mette più tempo a entrare in condizione, ma credo sia arrivato il momento di farlo tornare dall'inizio. Gazzola è tornato a disposizione, lui e Adjapong stanno lavorando da terzino destro".

OBIETTIVI - "Chi pensa che il nostro campionato sia finito non può fare questo lavoro e non può lavorare con me. Non possiamo essere soddisfatti di 24 punti dopo averne lasciati tanti per strada. Dobbiamo ritrovare la bellezza che questa squadra ha sempre avuto. Ci è mancato poco in alcune gare per fare il salto di qualità e avere quei punti che ci permetterebbero di essere a sinistra in classifica".