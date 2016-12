A tutto Eusebio Di Francesco. Dal rientro di Berardi alle voci di mercato su Defrel e Pellegrini, l'allenatore ha parlato di diverse tematiche a Sky Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico neroverde: "Le dimissioni di Prandelli? Non so, se ha deciso così avrà avuto le sue motivazioni. All'estero ci sono buoni allenatori da tutte le parti, noi italiani siamo attenti all'aspetto tattico. Ben vengano i tecnici italiani che fanno bene all'estero”.

FUTURO - "L'ho detto anche in passato, allenare all'estero sarebbe positivo per certi aspetti. I contesti esteri sono nettamente migliori dei nostri. A livello di strutture e tifoseria all'estero c'è maggior cultura. Nel contesto generale, si vedono stadi pieni e migliori. Tutto nasce dalla base, dalle infrastrutture e dalla strutta del calcio italiano. Ma di positivo, da noi, c'è il fatto di voler valorizzare i giovani anche in Serie A. Futuro? Ora alleno il Sassuolo, bisogna ricominciare meglio di come abbiamo finito il 2016. Il resto fa piacere, ma sono concentratissimo sul Sassuolo. Non è il caso di parlare del mio futuro, ho un contratto di due anni e una clausola rescissoria. Il Sassuolo è cresciuto tanto in questi anni, abbiamo pagato in termini di risultati in questo periodo ma le prestazioni sono state sempre buone”.

BERARDI - "Abbiamo inserito Aquiliani, che finora non ha fatto molto bene col Pescara ma può essere una pedina importante per noi. Berardi si è allenato in parte con noi, speriamo che possa fare bene nel 2017”.

MERCATO - “Defrel e Pellegrini? Io ho parlato ai ragazzi oggi, la società mi ha assicurato che nessuno andrà via. A giugno, poi, faremo le nostre valutazioni. Abbiamo tanti giovani, mi aspettavo le notizie sul mercato per i nostri ragazzi ma il club mi ha assicurato che nessuno andrà via a gennaio”.