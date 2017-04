Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli: "C'è un bilancio da migliorare, vedo la mia squadra in crescita, affrontiamo un Napoli in condizione psico-fisica eccellente, con giocatori di ottima qualità e che gioca il miglior calcio in Italia. Contro di loro tradizione buona? Speriamo di proseguire ma è una squadra difficilissima da affrontare. Sarri ha fatto un ottimo lavoro, dalla difficoltà dell'infortunio di Milik ha trovato una soluzione come quella di Mertens. Noi lo abbiamo fatto con Defrel. Poi Mertens ha accanto giocatori di altissima qualità".



SUL FUTURO - "Le parole di Squinzi in settimana? Della stima del Patron nei miei confronti non ho mai dubitato, poi è normale che io e la società parleremo. Champions? Bisogna guardare i giocatori, l'ambiente, le possibilità che si hanno, il fair play finanziario... vedremo un domani, devono girare tante cose per il verso giusto. Il futuro? La scelta adesso è più mia, il Sassuolo sta migliorando ma al momento deve pensare di far crescere i giovani e mantenere la categoria, che è già tantissimo per questa società. Poi se ci saranno cose in più ben vengano. Io non ho dubbi sul valore di questa società, ora e in futuro".