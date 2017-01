Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, ha analizzato così la vittoria contro il Pescara ai microfoni Rai: "Il mio cuore è legato a questa terra ed a Rigopiano, una struttura in cui mia cognata è stata una settimana fa. Dispiace vedere ancora gente dispersa, il calcio è una cosa relativa. Se doveva per forza giocarsi? Assecondiamo scelte degli altri, siamo professionisti. Sono vicino alle persone in questo momento di sofferenza e lutto. Per quanto riguarda la partita di oggi, dopo essere usciti dalla Coppa Italia in maniera assurda anche a causa delle nostre disattenzioni, volevo una prova di maturità. Ho scelto un assetto di gioco nuovo, che mi ha dato riferimenti importanti".



SU PELLEGRINI - "E' un calciatore interessante. Noi lo abbiamo preso dalla Primavera della Roma, è cresciuto tanto. Deve migliorare ancora molto, ma diventerà un calciatore importante. S'inserisce bene in zona gol. Oggi l'ho messo dietro la punta e mi è piaciuto".



SUI BIG DA TRATTENERE - "Io faccio l'allenatore, nelle trattative non sono mai entrato e mai entrerò. Ovviamente non vorrei privarmi di Acerbi e Defrel, ma è la società a decidere. In particolare l'attaccante non è aiutato da queste voci, speriamo finisca presto questo mercato".



SUL SECONDO GOL DI MATRI - "Matri ha confermato la volontà di tirare, a volte prova questi colpi anche in allenamento. E' cresciuto di condizione e nel modo di muoversi".