L'allenatore del Sassuolo Eusebio Di Francesco ha commentato a Sky Sport la sconfitta contro l'Inter: "Abbiamo avuto tante opportunità che non abbiamo sfruttato, contro una squadra che in avanti ha grande qualità. Abbiamo concesso un gol che nasce da un nostro errore. Siamo anche stati un po' sfrotunati, abbiamo avuto poca precisione. Ad oggi l'obiettivo, avendo la rosa decimata, è guardarci alle spalle. In mezzo al campo bisognerà fare qualche acquisto, abbiamo troppi calciatori fuori. Per le altre zone del campo, vedremo".