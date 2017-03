Il Sassuolo si accinge ad affrontare il difficile impegno contro la Roma ed un grande ex come Eusebio Di Francesco, allenatore dei neroverdi, dice la sua sulla recente eliminazione dei giallorossi dall'Europa e suona la carica: "La Roma non meritiva di uscire contro il Lione in Europa League, hanno tantissima qualità anche se dovessero fare turnover. Contro di loro all'Olimpico abbiamo però sempre disputato grandi partite".

Sulle condizioni dei propri calciatori annuncia: "Oggi in allenamento, ormai ho capito che va così quest'anno. Il ruolo di terzino destro sarà preso da Lirola o da Letschert.". Poi la richiesta alla squadra: "Non stiamo giocando male, ma mi aspetto più cattiveria da parte della squadra, soprattutto davanti alla porta".