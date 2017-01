Dopo la sconfitta subita contro la Juventus, l'allenatore del Sassuolo, Eusebio Di Francesco, ha parlato a Sky Sport: "Mi aspettavo qualcosa di più dai miei davanti, siamo stati bravi all'inizio a tenerli bassi, ma in generale non c'è stata partita. Ci sono stati superiori a livello fisico, anche i centrali di difesa hanno fatto una gara perfetta a livello tattico. Per strappare il risultato con la Juventus, devi essere perfetto o quasi. Dopo che sono andati avanti, sono stati bravissimi ad abbassarsi e ci hanno concesso davvero poco. Molti dei miei sono al rientro dopo un lungo periodo di infortunio, devono trovare la forma migliore. Abbiamo preparato la gara per aggredirli, ma non ci siamo riusciti del tutto. Certo, se poi capita qualche infortunio in difesa, allora diventa tutto più difficile".