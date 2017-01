Eusebio Di Francesco, allenatore del Sassuolo, ha presentato la gara di domani contro il Pescara, svariando tra ambizioni, legami e il caso Defrel: "Loro dicono di essere all'ultima spiaggia per domani, ma in realtà mancano ancora molte partite. Noi vogliamo tornare al successo fuori casa, al di là del mio cuore biancoazzurro, sono un professionista e voglio vincere. Queste sono partite insidiose, perché la voglia, la determinazione loro può metterci in difficoltà, ma io voglio lo stesso dai miei, li voglio in partita per tutta la gara".



"Le voci di mercato su Defrel? Defrel sta vivendo un momento particolare, ha avuto qualche problemino fisico, quello che gira intorno non aiuta nessuno".



"La sconfitta a tavolino dell'andata è una sconfitta della società, non della squadra. Al di là delle scaramucce verbali, l'errore è nostro e non possiamo prendercela col Pescara. Da lì è partito tutto, ha girato male, le colpe ce le dobbiamo prendere, non le possiamo sempre scaricare. Che accoglienza mi aspetto? Io ho sempre rispettato tutti, ho un ottimo rapporto con la società, con Oddo, con tutto l'ambiente. Ora però sono fortemente legato al Sassuolo e voglio il bene del Sassuolo".