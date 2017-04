Dopo il pareggio del suo Sassuolo contro l'Atalanta, Eusebio Di Francesco ha parlato a Sky Sport: "Abbiamo giocato un grande primo tempo, alla lunga il fatto di aver giocato una buona ora è relativo, siamo stati bravi sulle trasmissioni di gioco. Non mi sono piaciute le ripartenze, dove abbiamo tenuto poco palla. Veniamo da diverse partite giocate bene, ma bisogna fare i complimenti all'Atalanta".



SUL MERCATO - "Il primo giocatore che ho chiesto dopo l'addio di Sansone è stato il Papu Gomez: è l'ideale per me, è quello che ci è mancato in questo anno, Ragusa tecnicamente non è bravo come lui. Berardi? Il cartellino giallo poteva risparmiarselo, ma fa nulla, giocherà qualcun altro che potrà dimostrare di meritare la categoria. Mi aspettavo un po' più di qualità, ma ci rifaremo alla prossima. Questa è stata un'annata particolare, Defrel si è fatto subito male e abbiamo dovuto cambiare i nostri piani in corsa. Pellegrini? Un calciatore come lui lo vorrebbero tutti, ha grandi qualità, è in crescita, è giovane, sta migliorando e mi ha dimostrato di essere un calciatore maturo, pensate che oggi volevo lasciarlo in panchina. Se mi sento a fine ciclo? Mi sento in pieno ciclo qui al Sassuolo, a breve ci vedremo con la società e poi dirò quale sarà la mia scelta. Voglio ponderare al meglio la mia decisione per il rispetto che ho del Sassuolo".