Edoardo Goldaniga si prende il Sassuolo. Il difensore neroverde, dopo i primi mesi ai box per infortunio, da quando è tornato in campo ha totalizzato 9 punti in 4 partite giocate: una media impressionante, cui includere la grande marcatura su Icardi annullato nel match contro l'Inter. Personalità e qualità, Iachini lo vede da titolare e uomo del post-Cannavaro, per questo non si cerca un titolare sul mercato ma un'alternativa. E Goldaniga conquista tutti...