Beppe Iachini, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo il 7-0 subito contro la Juventus: "Non volevo neanche venire, l'ho fatto per rispetto vostro. Oggi non c'è niente da salvare. Abbiamo iniziato anche bene ma poi dopo l'uno due non abbiamo reagito. Sono arrabbiatissimo, non mi era mai successo. Ci sono partite che iniziano male e terminano peggio. Non mi è piaciuto nulla. La partita non è stata adeguata rispetto a come l'abbiamo preparata. Se fai tanti errori tecnici e sbagli molto dai a una squadra come la Juve tanti vantaggi. Ogni calciatore ha fatto una delle peggiori del proprio percorso oggi. Dobbiamo voltare pagina. Abbiamo fatto altri tipi di gare dal punto di vista dell'organizzazione della qualità. Da domani si riparte, speriamo di avere vantaggi in prospettiva futura".