Giuseppe Iachini, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio con il Benevento: "Berardi era stato colpito nelle ultime due partite e non si era potuto allenare più di tanto, oggi ho cercato di gestire la situazione anche in vista di Verona. Abbiamo ancora qualche giorno per verificare se potrà partire dall'inizio, oggi però bisognava provare a vincere. Abbiamo commesso qualche piccola ingenuità, il Benevento è stato bravo a colpirci perché gioca libero di mente. Bisognava sfruttare meglio alcune situazioni offensive. E' un peccato che non sia arrivata la vittoria. Ora dobbiamo lavorare sugli errori, preparando una partita per volta".