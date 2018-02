L'allenatore del Sassuolo Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Juventus: "Il mercato? E' stato positivo perchè Politano è rimasto. Avevamo detto che il gruppo era questo. Si è verificata l'opportunità di fare un cambio tra calciatori con caratteristiche diverse e speriamo che possa portare ulteriori benefici. Dobbiamo fare inserire i nuovi e poi valutare la loro condizione direttamente sul campo. Indisponibili? Goldaniga è squalificato. Dell'Orco recupererà la prossima settimana. Gli altri sono tutti disponibili. Poi parlerò con Babacar per sapere come sta perché non conosciamo il suo percorso fisico. C'è grande disponibilità e siamo fiduciosi che possano inserirsi nel minor tempo possibile. La Juventus? Affrontiamo una squadra molto molto forte, lo dicono i numeri. Allegri è riuscito a cambiare anche molti moduli, sapendosi adattare a tutti. Ci vorrà una gara più che perfetta perché affrontiamo una squadra tra le migliori d'Europa. E' abituata a giocare ogni tre giorni, in coppa ha fatto una partita bellissima. Dovremo fare una grande partita, al di là dei moduli. Noi dovremo provare a fare ciò che ci riesce una volta in possesso del pallone".