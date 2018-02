Beppe Iachini, allenatore del Sassuolo, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Un passaggio anche sugli avversari di domani: "Cosa insegna la Juve? Che poter cambiare pelle, anche nella stessa partita, può valere per portarla a casa quanto avere un’identità tattica più precisa e giocare a memoria come fa il Napoli. Che è più bello, sì. Però la Juve è lì anche se non al top del suo rendimento: e quando lo sarà? Scudetto? La vedo leggermente favorita perché, il giorno che avrà tutti disponibili, se le servirà potrà cambiare di più mantenendo la stessa qualità".