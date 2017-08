Sembrava potesse essere l’obiettivo numero uno in attacco della Sampdoria per sostituire il partente Schick. Alla fine Duvan Zapata potrebbe passare a sorpresa al Sassuolo. E’ stata trovata, infatti, un’intesa tra la società neroverde ed il Napoli, ma rimane da convincere il giocatore, tentato dalla proposta della Sampdoria. In caso di esito positivo della trattativa, il Napoli acquisirebbe un’opzione scritta per Domenico Berardi, lo riporta Sky Sports.