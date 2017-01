La Juventus fa visita al Sassuolo nella 22esima giornata di Serie A. Fra le due squadre esistono sette precedenti, tutti in Serie A, con un bilancio di cinque vittorie dei bianconeri, un pareggio e una vittoria per i neroverdi. Per quanto riguarda i match giocati in casa degli emiliani, l'ultima vittoria della Juve è il 3-1 del 28 aprile 2014 (vantaggio Sassuolo con Zaza, poi Tevez, Marchisio e Llorente), l'unico pareggio è del 18 ottobre 2014 (1-1, ancora Zaza per il Sassuolo, Pogba per la Juve), mentre l'unico successo dei padroni di casa è della scorsa stagione, quando la squadra di Eusebio Di Francesco si impose per 1-0 su quella di Max Allegri, grazie a una rete di Sansone. Da quel momento in poi, toccato il punto più basso del terribile inizio di stagione, iniziò la cavalcata dei bianconeri verso lo scudetto. In questo campionato, all'andata, la Juve ha vinto 3-1, con doppietta di Higuain e gol di Pjanic (Antei per il Sassuolo). Il computo totale dei gol è di 13 a 4 a favore della Juve. Tutti in campo alle 15, arbitra Doveri.