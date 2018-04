Hellas Verona-Sassuolo 0-1





Consigli 6,5: bravissimo su Zuculini in avvio di gara, poi non viene più impegnato fino al termine della gara.



Lemos 7: trova in maniera del tutto insperata il primo gol in Serie A sull'errore di Nicolas e per il resto della gara si difende con grande ordine. Decisivo.



Acerbi 7: 90' senza praticamente sbagliare mai un intervento. Muro invalicabile agevolato anche dalla pochezza offensiva dei gialloblù.



Peluso 6: nel primo tempo soffre a tratti i movimenti ad allungare la difesa di Fares, ma tutto sommato non perde mai le misure e se la cava senza troppi affanni.



Ajampong 6: dalla sua parte agisce Verde che lo mette spesso in difficoltà nel primo tempo. Cresce nella ripresa dove riesce anche ad andare al tiro dimostrando buona personalità.



Mazzitelli 5,5: tra i centrocampisti del Sassuolo è forse quello meno lucido nel far girare il pallone. Si fa anche ammonire.



Magnanelli 6: è l'uomo d'ordine al centro del campo. Verticalizza con estrema facilità e gioca sempre con la calma di chi ne ha viste tante. Esperto.



Duncan 6,5: nella prima frazione è uno dei più pericolosi della sua squadra, bravo sia a trovare un paio di conclusioni da fuori area che negli inserimenti. Nella ripresa cala il suo raggio d'azione mantenendo la posizione.



Rogerio 6,5: si fa ammonire per un brutto fallo su Zuculini, ma mantiene la calma disputando un'ottima gara e contrastando con esiti positivi le incursioni di Romulo.



(dall'88' Dell'Orco sv: 5 minuti per difendere il risultato).



Berardi 6: non è ancora al meglio e si vede. Gioca comunque una gara discreta, muovendosi tanto e aiutando la squadra anche in fase di non possesso. Sufficiente.



(dal 72' Ragusa 6: entra per strappare la partita ma viene servito male e non ha grandi occasioni per farsi valere. Aiuta in difesa).



Politano 6,5: svaria molto su tutto il fronte di attacco. Quando ha la palla tra i piedi lui aumenta decisamente la qualità dell'azione neroverde. Gli manca il guizzo decisivo.



(dall'86' Babacar sv: un'apparizione o poco più).





All. Iachini 6,5:il massimo risultato con il minimo sforzo o quasi. Una vittoria che vale la salvezza, l'obiettivo per cui era stato chiamato a sostituire Bucchi. Bravo.