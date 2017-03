Sassuolo-Bologna 0-1



Consigli 5,5: nessuna colpa sul gol. Poco impegnato, per il resto.



Gazzola 5: soffre tanto Di Francesco.



Cannavaro 5,5: senza il gol di Destro, sarebbe stato un discreto rientro. Meno lucido nella ripresa, e infatti..



Acerbi 6: nel primo tempo, la sua conclusione dai 35 metri è la più pericolosa del Sassuolo. Nel secondo, impegna ancora Mirante all'89'.



Peluso 6: Verdi non gli va mai via. O quasi.



Pellegrini 5,5: meno brillante del solito, a volte forza la giocata. Allo scadere del primo tempo, manca il pallone in area, su assist di Berardi.



(dal 66' Missiroli 5,5: compassato)



Aquilani 6: con un pallonetto al 30' tenta il jolly, Mirante la blocca quasi sulla linea senza indietreggiare. La sua regia è buona, ma priva di picchi.



(dal 63' Ragusa 6: solito impegno, ma senza lampi)



Duncan 6,5: vince il duello tutto di fisico con Donsah, è il centrocampista che sta meglio. Però non centra la porta, quando Matri lo mette in porta.



Berardi 6,5: sta raggiungendo la forma piano piano. Ottimo nei suggerimenti, non riesce a trovare la conclusione. Nel finale diventa anche impreciso.



Matri 5,5: nel primo tempo tocca sì e no tre palloni. Servito poco e male dai compagni, fatica a entrare in partita. Nella ripresa offre a Duncan un assist al bacio, ma il ghanese non trova la porta.



(dal 77' Iemmello sv)



Politano 6: molti tagli, diversamente vani. Berardi lo cerca spesso alla cieca, l'intesa c'è, il gol ancora no. Al 30' discende palla al piede fin dentro l'area, poi si appoggia ad Aquilani che, dal limite, spreca tutto con un pallonetto molto ben eseguito ma inadeguato. All'inizio della ripresa fallisce davanti a Mirante un'occasionissima.









All. Di Francesco 5,5: contando la Coppa Italia, questa è la quinta sconfitta consecutiva in casa. Perché togliere dall'undici Dell'Orco? Per questo Cannavaro?