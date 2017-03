Crotone-Sassuolo 0-0



Consigli 6: quasi mai chiamato in causa.



Gazzola 6: senza infamia né lode. Fa il suo.



Acerbi 6,5: il “caudillo” difensivo di Di Francesco dirige la retroguardia senza troppi affanni.



Peluso 6,5: da quando è scalato in mezzo sembra aver acquisito più saggezza. Spalla ottimale in attesa del recupero di Cannavaro.



Dell’Orco 5,5: più che orco, anatroccolo. Deve ancora maturare ma la base è buona.



Duncan 5,5: cerca di rompere e costruire, anche se non sempre è lucido e ordinato.



Missiroli 6: per lui un derby considerando i suoi natali reggini. Cerca di alzare il tasso tecnico in campo, ma a corrente alterna.



(dal 65’ Aquilani 6: Equilibrio e sostanza).



Mazzitelli 6: i suoi inserimenti offensivi sono un’arma offensiva in più, ma dovrebbe essere più sfrontato.



Berardi 5: il vortice di indeterminatezza e mediocrità in cui è precipitato da un po’ di tempo lo attanaglia anche allo “Scida”. E’ alla prese con i postumi di un infortunio logorante, vero, ma prestazioni come quelle di oggi lasciano sconcertati. E’ sottile la linea tra crack e flop.



(dal 72’ Ragusa s.v.)



Matri 5,5: Partita difficile quando i tuoi ispiratori annaspano. Sciupa l’unica occasione che gli viene concessa.



(dall’82’ Iemmello s.v.)



Politano 5,5: Prestazione insufficiente, non solo per il gol mangiato. Sottotono.





All. Di Francesco 5,5: Questa partita è la sintesi perfetta della stagione: tante aspettative alla vigilia non rispettate dal verdetto del campo. Il Sassuolo spettacolo dello scorso anno non c’è più, perché non ci sono più certi interpreti. Tanto vale accontentarsi di una salvezza tranquilla.