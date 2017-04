Sassuolo-Lazio 1-2



Consigli 5,5: incolpevole sull’ultimo gol, forse poteva uscire un po’ meglio su Immobile.



Lirola 5: al 37’ sembra di rivederlo contro l’Athletic Bilbao, ma la sua rasoiata a incrociare finisce a lato. Da dimenticare sul gol di Immobile e nel finale di primo tempo. Anche nella ripresa non convince. Intimorito



Cannavaro 6: nel primo tempo mette in porta Defrel, che però spreca, e si supera con un salvataggio strepitoso al 45’. Sul primo gol della Lazio, però, è compartecipe.



Acerbi 5,5: era riuscito in qualche modo ad arginare Immobile ed Anderson, poi quell’autorete che condanna il Sassuolo, all’ 83’.



Dell’Orco 7: è il migliore tra i neroverdi. Non avesse segnato Berardi, gli elogi sarebbero tutti per lui. Contiene Anderson, e quando si tratta di scendere sul fondo, lo fa senza timori. Doveva essere l’anno di Lirola, sta diventando l’anno di Dell’Orco terzino.



Pellegrini 6: se fosse andato dentro quel colpo di testa al 90’, avrebbe segnato la terza rete in tre partite (considerando gli impegni in Under 21). L’incrocio dei pali gli ha negato questa gioia.



Aquilani 5,5: pasticcia con Lirola nel finale del primo tempo. Ma in generale nelle ultime uscite ha perso smalto.



Missiroli 6,5: lancio/assist perfetto sul taglio di Berardi. Poi perde un brutto pallone in occasione del pareggio della Lazio. Nel complesso però la sua è una prova positiva. Ritrovato.



(dal 63’ Duncan 6: conquista la sufficienza con quel pallone messo sulla testa di Pellegrini nel finale)



Berardi 6,5: finalmente si è sbloccato! Era dalla seconda di campionato che non segnava, da 216 giorni. Su rigore, si dirà, ma guardate prima che bel taglio. Però quell’occasione nel finale di partita non lo lascerà dormire comunque.



Defrel 5,5: occasione ghiotta sciupata al 28’, lanciato da Cannavaro. Per il resto si vede poco



(dal 69’ Matri 6: colpisce palo esterno in pallonetto, poi vede la bandierina alzata del guardalinee. Cerca di tener palla in un momento in cui il Sassuolo soffre)



Politano 6,5: nel secondo tempo è incontenibile. A volte però esagera e si va a chiudere da solo.



(dall’84’ Ragusa sv)







All. Di Francesco 5,5: il suo Sassuolo si accende a metà del primo tempo e sull’1-0 comincia a guardarsi allo specchio. Proprio in quel mentre la Lazio pareggia, preparandosi così il secondo tempo che voleva. Nella ripresa i neroverdi si schiacciano e faticano a salire. Si schiacciano e, soprattutto, non reggono. Ancora una sconfitta in casa, qualcosa si è rotto.