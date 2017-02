: l'Udinese non gli rende sicuramente la vita difficile, può poco sulla botta da fuori di Fofana.: ha la fortuna che dalla sua parte Widmer non arriva mai e Thereau non è in giornata.: tiene a bada sia Zapata che Thereau senza concedere praticamente mai la porta.: è sempre il migliore di questa squadra, concede pochissimo agli avversari: contiene senza andare in affanno le poche sortite di Samir dalla sua parte.: una bella partita e si regala anche l'assist per il gol di Defrel.: ha riportato qualità al centrocampo del Sassuolo.: una prova senza lodi, con più attenzione al contenimento.(66': una partita che la sua squadra avrebbe perso silenziosamente, entra e la vince da solo): ci vorrà ancora un po' per ammirare il caro e vecchio Berardi che ogni pallone che toccava trasformava in gol.(88'.): dei tre davanti è il migliore, ma troppo timido in fase realizzativa.(83': manca incisività in area di rigoreAll.: diciamo che azzecca i cambi, i suoi tengono il campo ma con poca incisività, poi Defrel capovolge tutto.