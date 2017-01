Pescara-Sassuolo 1-3



Consigli 6,5: non può nulla sul gol di Bahebeck, ma è sempre attento sulle azioni offensive del Pescara.



​Lirola 6: spinge e difende bene, contribuendo in entrambe le fasi

(dal 54' Antei 6: gestisce bene le sortite offensive dei biancazzurri)



Cannavaro 6: non va in grosse difficoltà, anche se la velocità di Caprari a volte lo penalizza.



Acerbi 6,5: non passano palloni dalle sue parti, una sicurezza



Peluso 6: bravo in entrambe le fasi, soprattutto in difesa



Aquilani 6: beccato dal suo ex pubblico, gioca una gara ordinata



Mazzitelli 6,5: a centrocampo si fa sentire soprattutto in fase di interdizione



Pellegrini 7: trova il gol su un erroraccio di Bizzarri e nel complesso gioca una grande gara.

(dal 81' Duncan S.V.)



Berardi 5,5: l'unico neroverde apparso sottotono e poco nel vivo dell'azione



Matri 7: trova due reti importanti per se stesso e per la squadra, si muove bene per tutta la partita

(dal 74' Defrel S.V.)



Politano 7: non segna, ma è l'uomo partita di Pescara-Sassuolo. Per lui una grande gara.





All. Di Francesco 7: equilibrio, calma e cinismo. Il suo Sassuolo è tutto qui: spietato ed efficace. Solo la partecipazione in Europa League ha minato il campionato dei neroverdi.