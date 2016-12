Cagliari-Sassuolo 4-3



Consigli 5,5: incerto in uscita alta nei primi minuti, sul doppio tentativo sottoporta di Sau non può nulla. Sugli altri tre gol non ha colpe.



Lirola 5: si addormenta e perde Sau nel calcio d'angolo che porta sull'1-0 il Cagliari. Sbaglia il passaggio in uscita sull'ultimo gol di Farias, quello del decisivo 4-3.



(dall'80' Matri sv)



Antei 6: uno dei pochi senza colpe. Diligente e applicato.



Acerbi 6,5: prestazione solida, coronata dal rigore trasformato con freddezza.



Peluso 6: da quella parte il Cagliari spinge meno. In avanti l'ex juventino non si vede mai, restando comunque molto bloccato.



Mazzitelli 6,5: il suo lancio illuminante per Adjapong sembrava aver cambiato la partita del Sassuolo e in parte anche la sua. E dire che fino a quel momento non ne aveva azzeccato uno... Nella ripresa esce esausto.



(dall'80' Ricci sv).



Sensi 6: oscurato dalla regia di Di Gennaro, non brilla. Al 42' si mangia un'occasione d'oro, imbeccato in contropiede da Adjapong. Nella ripresa prova a tamponare in mezzo al campo la spinta e la fantasia dei sardi



Pellegrini 6,5: tanto bella la rete del sorpasso al 33', quanto ingenua, un minuto dopo, l'entrataccia su Di Gennaro sanzionata con il rosso diretto.



Adjapong 6,5: segna il suo primo gol in serie A, il gol del pareggio che illude i neroverdi.



(dal 65' Terranova 5,5: sfortunato, devia in rete involontariamente il pallone del 3-3 calciato dal limite da Farias).



Defrel 6: solo un'occasione per lui nel primo tempo, Rafael gli chiude lo specchio. Inspiegabilmente non viene mai servito dai compagni nei tanti contropiedi del Sassuolo.



Ragusa 6: al 56' sfugge a Salamon con un tocco astuto, poi si procura il rigore. Consente a Farias di calciare in porta dal limite lisciando un pallone importantissimo.





All. Di Francesco 6: con undici giocatori infortunati, è già tanto che la sua squadra ribalti l'1-0 del primo tempo. Se però Pellegrini (o l'arbitro?) commette una sciocchezza, che colpa ne ha lui? Non solo gli infortunati... anche l'inferiorità numerica! E' troppo, davvero.