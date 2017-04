Sassuolo-Napoli 2-2



Consigli 5,5: sicuro nel primo tempo, specialmente sulle conclusioni insidiose di Insigne. Nella ripresa subisce due gol e sente tramare i legni due volte.



Lirola 6: palla al piede, preferisce liberarsene subito. In fase di copertura, si applica.



Acerbi 6: un occhio a Mertens, un altro a Callejon, nel caso sfuggisse a Dell'Orco. Sul gol di Mertens, sbilanciato, non riesce a intervenire di testa.



Cannavaro 6,5: applaudito dai tifosi napoletani, ricambia con una prestazione di alto livello. Sfiora addirittura il gol all'80' nell'azione del vantaggio neroverde.



Dell'Orco 6: nel primo tempo, le poche volte che sbaglia, recupera con interventi chirurgici, come su Mertens al 20'. Perde Callejon al 52', sull'azione del gol di Mertens.



Pellegrini 5,5: cerca di farsi trovare tra le linee, per poi andare a giocare con le punte. Tira, pianissimo, al 40', dal limite dell'area. In fase di copertura, il suo compito è complicatissimo. Rimane negli spogliatoi a fine primo tempo.



(dal 46' Mazzitelli 6,5: sembra fuori condizione, il ritmo della partita lo sorprende. Poi segna il gol del vantaggio neroverde, il suo primo in Serie A)



Sensi 6: intercetta molti palloni, partito benissimo. Poi un erroraccio al 30' lo condiziona un pochino, ma riesce a riprendersi. Personalità e immaturità, ci sta tutto.



Duncan 5,5: stagione molto strana, la sua. Non convince neanche oggi per le troppe imprecisioni, ma l'impegno c'è.



Berardi 6,5: l'intuizione sull'errore di testa di Hamsik gli consente di segnare e cambiare la partita del Sassuolo. Anche nel primo tempo del resto era andato vicino al gol con un bel piattone dal limite dell'area.



(dal 78' Ricci sv)



Defrel 5,5: due fiammate e poco altro (pregevole il sombrero e la conclusione al 42'). Rimane negli spogliatoi ancora non al top.



(dal 46' Matri 6: nessuna conclusione, però manovra e fatica con la squadra)



Ragusa 6: buon primo tempo, nella ripresa si spegne. Lotta con Hysaj fino alla fine.









All. Di Francesco 7: contro la squadra che gioca meglio in Europa, pareggia due volte, andata e ritorno. Con qualche ricambio in più a centrocampo, avrebbe anche potuto vincerla. Intanto può sorridere per il ritorno di Biondini e Magnanelli in panchina dopo i lunghi infortuni.