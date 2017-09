Atalanta-Sassuolo 2-1



Consigli 6: evanescente, non interviene quasi mai e subisce un solo gol dall’indemoniato Cornelius. Problemi su un tiro da fuori di Hateboer.



Letschert 5,5: sbaglia a ripartire al 21’ regalando palla ai nerazzurri, vaga spesso sulla fascia senza farsi notare.



Cannavaro 6: non riesce a contenere Cornelius che si libera di lui e va in gol. Salva però poi la rete su intesa di Cristante per Cornelius, mandando fuori.



Acerbi 6: pressato da Cornelius ha poco margine di manovra. In pieno recupero si trova il muro di Berisha su una sfera che sarebbe certamente entrata.



Lirola 5,5: sul duplice fischio non sfrutta l’occasione davanti alla porta, per il resto si vede poco.



Mazzitelli 5,5: cerca sempre de Roon e lo pressa e poi prova i passaggi per Lirola, ma spesso non arrivano a destinazione. Bucchi lo cambia.

Duncan sv: non cambia le sorti della sua squadra.



Magnanelli 5,5: non sfrutta il campo libero quando può e manda all’aria la sfera calciando dalla distanza. Non può nulla sulla forza impetuosa di Cornelius che va in gol. E prende il giallo.

Matri sv: non ribalta il risultato ma non si avvicina neanche al pareggio.



Sensi 7: servito al bacio da Berardi in un corridoio libero non può che buttarla dentro. Non sbaglia. Velenoso il suo calcio piazzato.



Adjapong 6,5: fa il lavoro sporco pressando Cristante, a volte ci riesce, a volte meno.



Berardi 7: prova una conclusione dal limite che termina a lato e se la prende con gli avversari. Suo l’assist d’oro del gol del Sassuolo a Sensi che sfrutta il campo libero.



Falcinelli 5,5: non crea palle gol, non disturba troppo in attacco, non incide.

Ragusa 6,5: molto meglio con la sua entrata, impegna Berisha con un tiro che poteva valere il pari.



All. Bucchi 6: la sua squadra sfrutta i contropiedi e i corridoi vuoti e così va anche al gol, ma conta troppo sui contrasti per eliminare l’avversario e quando non ci riesce subisce i gol, perdendo il match.