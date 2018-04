Sassuolo-Benevento 2-2



Consigli 5,5: non può nulla quando si trova davanti il gigante Diabatè. Esce infortunato.



(76' Pegolo sv)



Peluso 5,5: Iachini non si fida di Lemos e schiera Peluso nei tre di difesa, ma stavolta a destra. Posizione anomala per lui, che infatti non brilla (e si fa pure ammonire subito)



Acerbi 6: la squadra è spesso sbilanciata in avanti, e a lui tocca rimettere ordine durante le ripartente avversarie. Diabatè, forse, è stato sottovalutato.



Dell'Orco 5: non la sua miglior partita. Ammonito e in ritardo in occasione del primo gol degli stregoni.



Adjapong 6: rischia di combinarla grossissima al 42', subito dopo il gol del pareggio: anziché appoggiare palla a Consigli, scivola, lasciando involare Brignola verso la porta neroverde. Sarebbe stato un peccato macchiare così una buona prestazione, appena rientrato dalla squalifica.



Missiroli 6: dalla sua parte giocano Cataldi in mezzo e, largo, inizialmente Guilherme, poi Brignola. Corre molto in pressione, spesso a vuoto, attratto dal palleggio giallorosso.



(dal 69' Mazzitelli 5,5: non sempre corrette le scelte che prende. Ma lotta)



Magnanelli 5,5: impreciso a inizio gara, per una trattenuta con cartellino al limite dell'area, al 45' + 2', regala un brivido ai tifosi del Sassuolo (il silent check conferma la decisione di Gavillucci).



(dal 60' Berardi 5: impalpabile)



Cassata 6: è sua la prima occasione vera del Sassuolo: al 15' a tu per tu con Puggioni tenta il pallonetto di mancino da fuori area, non va. Il resto è legna fresca. Ma tanta.



Rogerio 6: buona spinta in fase offensiva, attento nelle coperture.



Politano 8: al 20' sfiora il gol del vantaggio con un destro dal limite, alto sopra l'incrocio. Si fa perdonare al 40', pescato in area da Babacar, trafiggendo Puggioni. Sfiora il tris nel finale.



Babacar 7: l' assist per Politano al 40' è l'unico squillo del primo tempo. Nella ripresa si rende pericoloso con un bel colpo di testa, poi offre sempre a Politano un altro assist vincente.





All. Iachini 6,5: a causa delle tante assenze disegna un 3-5-2 spregiudicato. Molte le ripartente pericolose del Benevento. Il tandem d'attacco (esclusione di Berardi compresa) gli dà ragione. Nella ripresa inserisce l'attaccante calabrese al posto di Magnanelli e passa al 3-4-3, appena prima del 2-1. Anche il cambio di modulo funziona, ma fino a un certo punto: il Benevento pareggia ancora con Diabatè.