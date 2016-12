Sassuolo-Inter 0-1



Consigli 7: la sua parata su Perisic al 35' vale il prezzo del biglietto. Ma sul gol di Candreva non può nulla. Decisivo ancora nel finale.



Lirola 5,5: di nuovo titolare in campionato, si applica ma non convince.



Antei 6: controlla Icardi ed è puntuale nelle chiusure.



Acerbi 6: aiuta Antei nella gestione del bomber nerazzurro, ma anche Dell'Orco con Candreva.



Dell'Orco 5.5: squalificato Peluso, tocca a lui. Seconda partita da titolare, dopo quella con la Lazio, ha un ospite scomodo anche stavolta, Candreva. E infatti ogni tanto gli scappa, come in occasione del gol.



Mazzitelli 6: Brozovic è roba sua. Ci prova e in parte ci riesce. Legna e sacrificio, poca qualità.



(dal 76' Iemmello sv)



Sensi 6,5: il suo è il compito più delicato: sostituire il capitano in cabina di regia. Cerca la giocata semplice, a volte il lancio, come quando verticalizza per Defrel al 34' ottimamente. Con l'ingresso di Missiroli si sposta a sinistra e sfiora il gol al 63'.



Pellegrini 6,5: dei tre giovani, a centrocampo, quello che gioca con più fiducia in se stesso. Esce acciaccato nella ripresa.



(da 59' Missiroli 6: entra in un momento difficile, restituisce spessore alla manovra)



Ricci 6: dalla sua parte si fatica un po' di più, Ansaldi e Miranda si fanno sentire. Al 25' fallisce la sua occasione, impattando male di piatto.



(dal 59' Matri 5,5: prova a tenere qualche pallone, ma non è mai pericoloso)



Defrel 6: grande acrobazia al 34', per il resto è un po' impreciso, scivola troppo..



Ragusa 6,5: al 16', lanciato in porta da Pellegrini, sciupa un'occasione d'oro cercando Mazzitelli a centro area invece che tirare. Però si danna, l'atteggiamento è positivo.







All. Di Francesco 6: perso Magnanelli, e con un Missiroli a metà servizio, disegna un centrocampo con Sensi regista, Mazzitelli e Pellegrini mezzali. Al posto di Peluso squalificato, rimette in campo Dell'Orco, sperando che Candreva non faccia il Candreva.. Ma a Natale arrivano i regali?