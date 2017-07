Pol Lirola, terzino della Juventus in prestito al Sassuolo, ha parlato al sito ufficiale del club neroverde: "Per ora, anche se affrontiamo squadre che non sono al nostro livello, dobbiamo andare al massimo per essere pronti. Stiamo lavorando molto bene, ci stiamo conoscendo con lo staff e il nuovo allenatore. Ho fiducia e posso solo migliorare per giocare più minuti possibile. Siamo forti e chi arriverà sarà certamente forte. Il nostro obiettivo è far meglio dell'anno passato".