Il capitano del Sassuolo, Francesco Magnanelli, ha parlato in conferenza stampa della sua esperienza nelle fila del club emiliano: "Non mi sarei mai aspettato di restare così a lungo in un club. Insieme abbiamo fatto un grande percorso che non è ancora finito; questa città mi ha accolto e cresciuto, qua mi sento a casa. Il mio obiettivo è superare le 500 presenze, magari toccando le 200 in Serie A; sarebbe il coronamento di un sogno". Il centrocampista ha poi parlato del derby contro il Bologna: "Anche loro non sono in un bel momento, pur avendo qualche punto in più; noi abbiamo alternato periodi buoni ad altri negativi, ora tocca a noi dimostrare il nostro valore e raccogliere punti. La carenza di reti è preoccupante, l'unico modo che abbiamo per ripartire è lavorare tanto su alcuni movimenti; a volte però basta una scintilla per cambiare le sorti di un momento".