Sassuolo-Milan, minuto 21, l'arbitro Calvarese assegna un rigore ai rossoneri per fallo di Aquilani su Bertolacci. Bacca si presenta sul dischetto e, calciando, scivola: il risultato è che il colombiano tocca due volte la palla, prima che questa finisca in rete. L'arbitro convalida il gol, fra le proteste dei giocatori del Sassuolo. Ma il regolamento parla chiaro: "Dopo l'esecuzione del calcio di rigore, il calciatore che lo ha effettuato non deve toccare nuovamente il pallone prima che questo venga toccato da qualsiasi altro calciatore. Se ciò accade, un calcio di punizione indiretto sarà assegnato alla squadra avversaria nel punto in cui è avvenuta l'infrazione". Quindi il gioco doveva riprendere da una punizione per il Sassuolo sul dischetto del rigore