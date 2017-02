Nella 26esima giornata di Serie A, il Milan fa visita al Sassuolo. I precedenti sono nettamente a favore dei padroni di casa, che si sono imposti in tre occasioni su tre: 4-3 nel 2013-14 (quattro gol di Berardi), 3-2 nel 2014-15 (tre gol di Berardi) e 2-0 nel 2015-16 (gol di Duncan e Sansone). Il Milan di Vincenzo Montella arriva a questo appuntamento da settimo in classifica, a quota 44 punti, mentre gli emiliani dodicesimi, con 30 punti. Per poter continuare a cullare sogni europei, i rossoneri devono sfatare la tradizione sfavorevole in casa del Sassuolo, che da parte sua è a caccia dell'ennesimo successo di prestigio contro la squadra per la quale fa il tifo il patron Giorgio Squinzi. Tutti in campo alle 15, arbitra Calvarese.