Come svela la Gazzetta dello Sport, "In appena due giorni sono stati venduti tutti i biglietti messi a disposizione dal Sassuolo per la gara di sabato 31 contro il Napoli. Saranno oltre 6.000 i napoletani al Mapei. Una trasferta tranquilla, tanto che le autorità hanno autorizzato la vendita dei tagliandi senza dover presentare la tessera del tifoso. Il club emiliano fa sapere che per questioni di sicurezza in tribuna Sud è vietato l’ingresso di maglie, sciarpe e bandiere del Napoli: ai tifosi azzurri riservate tribuna Nord ed Est Laterale"