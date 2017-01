Alessandro Matri, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Gregoire Defrel, obiettivo di mercato della Roma di Spalletti; l'ex attaccante del Milan ha sottolineato che sarebbe un peccato per il club emiliano perdere un giocatore di questo livello: ''Sarebbe un peccato se Defrel partisse, possiamo giocare insieme: lui svaria, a me piace muovermi in area''.