Lorenzo Pellegrini, centrocampista del Sassuolo, parla ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro la Lazio: "La Roma è una delle squadre più forti del nostro campionato. Sono cresciuto in giallorosso e questi accostamenti mi rendono orgoglioso, ma oggi ho troppo amaro in bocca per parlarne. Atalanta-Sassuolo? Sarà una bella sfida, ritroverò tanti compagni della Nazionale Under 21 e sarà stimolante".