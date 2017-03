Federico Peluso, laterale del Sassuolo, parla a la Gazzetta dello Sport della sfida contro la Roma, dal gusto di derby per chi è cresciuto nella Lazio: "Di certo non è un sfida come le altre. L’Olimpico è stato sempre il mio stadio e poi in tribuna avrò tanti parenti e amici. Ma a loro toglierei Salah. Il podio del campionato alla fine? Juve, Napoli e Roma"