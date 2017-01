Dopo oltre quattro mesi di assenza, il Sassuolo riabbraccia in campo Domenico Berardi. L'attaccante neroverde è entrato in campo al 27' della sfida pareggiata per 0-0 dal Sassuolo contro il Torino al posto di Politano.



L'ultima partita disputata da Berardi era datata 28 agosto 2016, quando fu costretto a lasciare il campo per uno stiramento al legamento collaterale del ginocchio subito dopo un contrasto col pescarese Cristante. Una questione da poco tramutatasi poi (a causa di una ricaduta) in un calvario terminato oggi, 133 giorni dopo.