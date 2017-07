, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dal ritiro di Vipiteno: "Devo crescere e fare quest'anno alla grande. Sfrutterò questo ritiro ascoltando il mister e i miei compagni per migliorare e fare passi in avanti. Bucchi usa lo stesso modulo di Di Francesco ma noi centrocampisti abbiamo più libertà di movimento. Credo che sia più divertente. la nostra mentalità è quella di voler migliorare, l'anno scorso siamo partiti male a causa di qualche infortunio di troppo ma adesso vogliamo fare bene fin da subito. L'Italia? Speriamo, è una mia ambizione, ma penso al Sassuolo, perché solo se farò bene qui avrò qualche possibilità.. Spero di avere un grande futuro, in passato sono stato paragonato a Verratti e a Pirlo e sono onorato, ma penso che loro siano calciatori unici. Sassuolo ancora bestia nera del Milan? Lavoriamo per migliorare e sono sicuro che daremo filo da torcere a tutti, compreso ai rossoneri che hanno speso tanti soldi: contro di noi non sarà facile".