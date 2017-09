L'uomo giusto al posto giusto. Questa è la sensazione che Stefano Sensi sta dando nella sua seconda stagione al Sassuolo, finalmente da protagonista dopo l'annata sfortunata tra problemi fisici e ambientamento. Niente paura: Sensi ha fatto esperienza, assaggiato la Serie A con buone sensazioni e adesso è il leader del centrocampo del Sassuolo. Tra i migliori in assoluto di questo inizio stagione e MVP contro l'Atalanta, Sensi sta accendendo la luce per Bucchi: personalità, qualità e inserimenti uniti a un lavoro difensivo prezioso che ne dimostra la crescita. Non solo regista come ai tempi di Cesena, anche mezz'ala in un nuovo Sassuolo che si gode il Sensi 2.0.