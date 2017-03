Il patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi, ha parlato a Radio24 del futuro del suo club, a partire da quello di Eusebio Di Francesco: "Lui ha un contratto lungo con noi e una penale grossa in caso di rescissione contrattuale. Non credo, però, che voglia andar via. Se potessi scegliere, farei di Domenico Berardi una bandiera del nostro club, però se arrivasse un’offerta di 45/50 milioni di euro… Spaccatura in Lega Calcio? Siamo, tendenzialmente, vicini alla posizione delle big del nostro calcio. Ammetto che ci siano turbolenze, ma risolvibili in breve tempo. Juventus? Conosco Max Allegri, lo stimo ed è un mio rimpianto. I bianconeri, quest’anno, potrebbero vincere la Champions League. Closing Milan? Parlo da tifoso milanista: sono disperato".