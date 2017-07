Sul proprio sito ufficiale, il Sassuolo rende note alcune operazione in uscita:



Jeremie BROH ('97, centrocampista): contratto rinnovato fino a Giugno 2021 e ceduto in prestito al F.C. Sudtirol.

Leonardo FONTANESI ('96, difensore): ceduto in prestito all'A.S. Gubbio.

Jonathan ROSSINI ('89, difensore): ceduto in prestito all'U.S. Pistoiese.

Giacomo ZECCA ('97, attaccante): ceduto in prestito all'U.S. Cremonese.