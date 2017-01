Ed alla fine arrivò la rivincita. Il campo ha decretato per la seconda volta che il Sassuolo è più forte del Pescara, in casa e in trasferta, almeno in questa stagione 2016/2017. Tre gol fatti (1-3), come i tre subiti a tavolino l'agosto scorso. Peccato per quel gol subito, il momentaneo 1-1 di Bahebeck al 56'. Magra consolazione, del resto, perché il Sassuolo deve anche saper prendersi le sue responsabilità. Quello di allora fu un grave errore; della società, però, non della squadra, come ha ricordato Di Francesco nel pre-partita.



Oltre a una rivincita generale, ce n'è stata una particolare, quella di Aquilani. Fischiato ingenerosamente da un pubblico che non ha capito che i problemi del Delfino erano e sono altri, l'ex romanista ha preso in mano la regia del Sassuolo, coadiuvato da Pellegrini (ancora in gol!) e Mazzitelli prima, quindi da Duncan nel finale. Con lui in campo i neroverdi hanno ritrovato l' esperienza necessaria in una zona del campo molto delicata. Con lui in campo, il Sassuolo ha fatto una striscia di tre risultati utili consecutivi: il pareggio col Torino e le due vittorie negli scontri diretti (Palermo e Pescara).



Se volessimo comunque cercare la nota negativa nella prestazione buona di ieri, non tarderemmo a incontrarla. Il rigore causato e poi parato da Consigli nasce da una leggerezza di Cannavaro, troppo precipitoso nel gettarsi sul pallone in acrobazia. Ora che sono tornati i giocatori esperti, bisogna ricominciare a gestire i finali di partita, senza addormentarsi su un possesso palla fatto giusto per fare. Ogni pallone deve essere prezioso. Anche il più banale giro palla necessita di estrema cura, anche il passaggio di piatto di due metri. Ma queste sono tutte cose che i giocatori sanno. Eppure.. Eppure continuano a capitare. Ci vorrà il doppio, il triplo di attenzione da qui in avanti.



Indipendentemente da come andrà con la Juventus, prossimo match casalingo, questa è la strada da percorre. Il Sassuolo è in ripresa, è evidente. Oltre all'arrivo di Aquilani, il recupero fisico di Berardi e quello mentale di Matri stanno ripagando Di Francesco. Per l'ex attaccante milanista, anche ieri una doppietta. Un po' fortuita, va bene, ma è pur sempre una doppietta. Ora è a quota 5.



A questo punto non vorrei però che il Sassuolo s'illudesse. Defrel adesso che Matri si è sbloccato può andare alla Roma? Sarebbe un grosso rischio. Per me si deve resistere, anche a costo di scontentare il ragazzo per qualche settimana. Gli passerà, come successe con Zaza e la Juventus. Perché avere fretta? Perché ce l'ha la Roma? Se Defrel interessa davvero ai giallorossi, c'è sempre il mercato estivo. Pensate se facesse ancora altri gol? Non varrebbe di più? Forse è anche per questo che lo vogliono ora.