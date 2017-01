Lungo la sosta natalizia Di Francesco avrà senz'altro riflettuto su come ridisegnare il centrocampo in vista della gara di domenica contro il Torino. Quando l'uscita di scena di Magnanelli e Biondini, l'indisponibilità di Duncan e le incertezze riguardanti Missiroli sembravano bastare, ecco che si sono venute ad aggiungere le squalifiche ingenue di Pellegrini (due giornate) e Mazzitelli (una giornata): due tegole pesantissime.



Entrambi presenti a Cagliari nell'ultimo match disputato, salteranno la partita contro i granata. Ulteriore difficoltà per un Di Francesco che, a questo punto, non fosse per l'arrivo di Aquilani, potrebbe contare soltanto su Sensi, unico centrocampista della rosa rimasto a disposizione. Ecco perché, al di là della condizione in cui si trova l'ex giocatore del Pescara, che peraltro sarebbero buone, stando a quello che ha dichiarato ieri nella conferenza di presentazione, Aquilani molto probabilmente debutterà da titolare questa domenica.



Mezzala o regista, questo è un altro discorso. Dipenderà dal modulo e dallo stato di salute del Missile, ancora da valutare. Io auspico il suo impiego in un centrocampo a tre, anche qualora mancasse il numero di centrocampisti per poterlo fare. Basterebbe riadattare un esterno come Adjapong, che in Primavera ha spesso giocato da mezzala, oppure arretrare un attimo Ragusa, come Di Francesco ha dimostrato di poter fare in Europa, traendone un certo beneficio in una situazione di emergenza. Altra opzione, forse un po' più rischiosa, sarebbe quella di passare al 4-2-3-1, con Defrel a ridosso di Matri o Iemmello, e pronto a schermare Valdifiori. Una soluzione ancora più improbabile, ma comunque non del tutto inverosimile, quella che vede Aquilani stesso sulla trequarti, supportato da Sensi e, nel caso stesse bene, Missiroli. Escludo la formazione che al momento presenta il sito della Gazzetta dello Sport, con Adjapong e Sensi mediani in un 4-2-3-1 piuttosto infondato.



Ma come sta Aquilani? Delle 9 presenze col Pescara, quante e quali ha giocato da titolare? E soprattutto quando? Partiamo da quest'ultima domanda. Il centrocampista romano è "fermo" dalla 16esima giornata (Crotone-Pescara 2-1), quando dopo essere stato escluso dall'undici nella sfida salvezza, entrò in campo al 16' per rilevare un compagno infortunato, e per poi farsi espellere nel secondo tempo per somma di ammonizioni. Squalificato la 17esima, non è stato convocato contro il Palermo perché in procinto di cambiare aria. Non che fino alla trasferta di Crotone Aquilani avesse ritrovato la continuità iniziale, vale a dire la fiducia di Oddo. Anzi. Probabilmente la sconfitta per 4-0 in casa contro l'Empoli quattro giornate prima (6/11/2016, la 12esima di campionato), con relativa sostituzione subita al 45', doveva aver incrinato il rapporto tra giocatore e mister. Infatti da quel momento il principino non vedrà più il campo non dico da titolare ma, salvo la comparsa con espulsione di Crotone, nemmeno da subentrante. Su 9 presenze, soltanto 6 partite come prima scelta, di cui 4 da 90'. Conviene tuttavia ricordare che Aquilani fu a disposizione di Oddo soltanto a partire dalla 3a giornata, essendo arrivato a Pescara in chiusura di mercato estivo. La prima partita da titolare, invece, che fu anche una delle 4 in cui rimase in campo fino al triplice fischio finale, la giocò il 21 settembre. Indovinate contro chi? Ma naturalmente contro il Torino, nel ruolo di regista davanti alla difesa.