Quella con l'Atalanta potrebbe essere stata l'ultima partita di Politano in neroverde. Al Mapei Stadium è finita 0-3 per la squadra ospite, un risultato che penalizza fortemente i giocatori di Iachini, e che si è gonfiato dall'83' in su, con la rete di Cristante e poi quella di Freuler all' 86'. Il primo tempo era stato dei bergamaschi, passati in vantaggio al 30' grazie a un colpo di testa di Masiello, mentre il secondo se lo stavano prendendo i padroni di casa. Nella ripresa, infatti, proprio un palo di Politano sullo 0-1 aveva rischiato di cambiare volto a una gara tutto sommato equilibrata.



Il girone di ritorno non si è aperto benissimo, in tre partite un solo punto, come all'andata.. e ora arriva la trasferta impossibile a Torino, contro la Juventus. Fortunatamente ieri il Chievo (a pari punti col Sassuolo, a 22) ha perso contro i bianconeri, e oggi il Genoa a quota 21 gioca una partita dura con l'Udinese. Inoltre soltanto una nello scontro diretto tra Cagliari e Crotone potrà fare tre punti, mentre la Spal ospiterà l'Inter: il week-end del Sassuolo potrebbe non rivelarsi così disastroso.



E anche qualora dovesse partire Politano, l'orizzonte resta sereno. Dopo l'ufficialità di Lemos, che probabilmente riceverà il battesimo di fuoco proprio all'Allianz Stadium nel prossimo turno, vista l'ingenuità di ieri di Goldaniga (espulso per doppio giallo nel finale), si attendono gli sviluppi di una trattativa ormai sul tavolo. A beneficiarne più di tutti, se il mondo fosse giusto, potrebbe, dovrebbe essere proprio la società di Squinzi. L'inserimento della Juventus, necessitato (per l'infortunio di Cuadrado) o strategico che sia, consente al Sassuolo di sfruttare la concorrenza tra Napoli e Signora per trarne il profitto maggiore. A questo punto, sia economicamente che sotto il profilo tecnico, la partenza di Politano è oggi più che mai auspicabile. Stiamo parlando tutto sommato di un giocatore forte, ma che ha segnato solo 3 gol in campionato, giocando bene neanche la metà delle partite.



Oltre alle casse, tuttavia, bisognerà insistere su una contropartita tecnica adeguata. Politano, per un Sassuolo ancora orfano del vero Berardi, per quanto sia in crescita Berardi, è un giocatore molto importante, al momento. Il Napoli propone Ounas, giovane talento franco-algerino, la Juve, pare, Orsolini, che girato in prestito all'Atalanta non sta trovando spazio. Il primo ha fatto solo 6 presenze, sempre subentrante, e 1 assist, il secondo appena 2 presenze in più, anche lui mai da titolare, anche lui facendo un solo assist. Entrambi giocatori che hanno qualità, ma senza ritmo partita e abbastanza acerbi. Due scommesse, insomma. C'è da aggiungere poi una cosa non secondaria: sono tutt'e due mancini che preferiscono muoversi sull'ala destra, dove il Sassuolo ha già Berardi. Non sarebbe meglio monetizzare per poi bussare alla porta di Ferrero con un bel gruzzoletto? Per chi? Per Caprari, naturalmente.